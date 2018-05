Stadsmuseum Tilburg tevreden over project met live-Instagram uit Tweede Wereldoorlog. 'Hartverwarmend'

Pianotalen­ten op karren in Tilburgse binnenstad

30 april TILBURG - Het is een nieuwe talentenjacht voor jonge pianisten. In de buitenlucht, in de Tilburgse binnenstad. Als onderdeel van het het vierdaagse muziekfestival Tilburg op Vleugels is zaterdag 29 september een zogenaamde karrentocht. Jonge pianisten tot 16 jaar spelen dan op een platte kar op pleinen in de stad. Prijs is de titel hét Piano talent van Tilburg en omgeving, en een geldbedrag.