Stadsquiz Tilburg maakt zaterdag zijn debuut met 25 teams

,,Voor een eerste keer zijn we daar heel tevreden over", zegt Karel Luttikholt, voorzitter van de organiserende Kiwanis Tilburg. ,,Zeker in aanmerking genomen dat in het weekeinde de herfstvakantie begint."

,,Het zijn niet alleen kennisvragen. In een aantal gevallen zullen de deelnemers ook iets moeten doen of voor een antwoord de stad in moeten gaan." Stadsquiz Tilburg volgt daarin de vele dorpsquizzen in de regio, die soms al jaren volgens dat stramien werken.

Stadsquiz Tilburg haalt bij lange niet de deelname in de dorpen, waar soms meer dan tweeduizend inwoners in touw zijn. Hoe is dat te verklaren? Luttikholt: ,,Hier is het de eerste keer. Het inschrijfgeld is vanwege het goede doel hoger, wellicht is dat ook een drempel. En in een dorp is het ook meer 'ons kent ons' dan in een stad. Maar als we acht jaar verder zijn hopen we ook op zo'n aantal deelnemers te zitten."