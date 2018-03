Steekpartij in Tilburg, gewonde man naar ziekenhuis

Snelste pianist ter wereld is woensdag in De NWE Vorst

16:43 TILBURG - De Oekraïense componist en pianist Lubomyr Melnyk geeft woensdag een optreden in de Rode Salon bij De NWE Vorst. Met een duizelingwekkende 9,5 noten per seconde per hand, heeft Melnyk de reputatie de snelste pianist ter wereld te zijn. Het is een last-minute concert, op het laatste moment geregeld.