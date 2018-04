Stemmen zeiden dat oma dood moest: OM eist tbs met dwangverpleging tegen Tilburger

Robbemond stoort zich aan etiket voor Willem II

17:37 Zodra Willem II een vrije trap in de buurt van het doel of een corner tegen krijgt, wordt er steeds geroepen dat het de ploeg is de meeste tegengoals uit standaardsituaties in de eredivisie. Dat stoort trainer Reinier Robbemond omdat de negen strafschoppen die de Tilburgse club tegen kreeg in dat klassement worden meegeteld.