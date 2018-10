Sterke wietlucht uit auto verraadt drugsgebruiker (27) in Tilburg

Man die Van Wanrooy doodde, moet terug naar de cel voor nog dik twee jaar

12:52 BREDA/TILBURG - Johan L., veroordeeld voor de dood van Tilburger Willy van Wanrooy, moet opnieuw de cel in. Nadat hij in 2017 voorwaardelijk vrij kwam, ging hij twee keer in de fout. De rechtbank in Breda heeft bepaald dat hij nu alsnog ruim twee jaar achter slot en grendel moet.