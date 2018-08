Steun voor Pater Poels: theater over armoede. Gratis bij De Nieuwe Vorst

VIDEOTILBURG - Broodpater Pater Poels zet zich al zo'n vijftig jaar in voor kwetsbare mensen in Tilburg. Reden voor Stichting Poels om diens tomeloze inzet te onderstrepen met een theatervoorstelling over armoede. Het stuk 'De OmZieners' is te zien op 21 en 22 september bij theater De Nieuwe Vorst. Toegang is gratis.

‘De OmZieners’ is gemaakt door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Dat is een multicultureel theatercollectief van professionele theatermakers én mensen die in armoede leven. Het stuk wordt door het hele land gespeeld en richt zich op een breed publiek.

Kwetsbaar

Het toneelstuk is geïnspireerd door ervaringen van mensen die in in armoede leven en toont de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt. ,,Want dat is wat armoede doet", zo constateert het collectief. ,,Het maakt kwetsbaar. Op elk terrein; arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting."

(lees door onder het affiche)

Volledig scherm Poster van De Omzieners © Poster

In ‘De OmZieners’ spelen theatermakers en ervaringsdeskundigen. De makers vinden dat er veel over mensen in armoedige omstandigheden wordt gezegd en geschreven, juist wordt door mensen die niet in armoede leven. Bijvoorbeeld dat armoede de eigen schuld zou zijn. ,,Ben je zwak als je in armoede leeft? Of moet je juist heel stevig in je schoenen staan?", aldus de theatermakers. Het stuk wordt met humor gebracht en maakt het leven van mensen in armoede invoelbaar.

Ondertoon

Dit schreef het Dagblad van het Noorden over 'De OmZieners: ,,Het stuk is maatschappijkritisch zonder een drammerige politiek correcte ondertoon, maar serieuze kost die op een luchtige en regelmatig komische wijze geserveerd wordt.”'

Joseph Wresinski, naar wie het theatercollectief is vernoemd, was een Franse priester en oprichter van de beweging ATD Vierde Wereld. Die beweging zet zich in tegen armoede en uitsluiting.

'De OmZieners', te zien: vrijdag 21 september om 20 uur en zaterdag 22 september om 14.30 uur. De toegang is gratis, een vrijblijvende bijdrage mag. Aanmelden kan via omzieners@gmail.com