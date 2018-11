Stevens Brunswijk verwijdert haattirade Ismail Ilgun na online ruzie: 'Een goed gesprek gehad’

Ismail Ilgun schoot afgelopen weekend uit zijn slof nadat hij een video voorbij zag komen waarin hij door Brunswijk te kakken werd gezet. De cabaretier noemde hem onder andere een ‘kneus’ en ‘een schande voor de Turken’.

Daarop trok de Zaandamse vlogger fel van leer. ,,Laten we niet over schande beginnen, want elke Surinamer die ik ken kotst jou uit”, schreef hij onder meer op de Instagram-pagina van Brunswijk.

Verwijderd

Vervolgens ontstond er een scheldpartij die over en weer ging. Een paar uur later bleek de video en de gehele conversatie tussen de twee te zijn verwijderd. In een nieuwe video gaf Brunswijk een toelichting aan zijn 25.000 volgers.

,,Ik heb een goed gesprek gehad met Ismail. Natuurlijk, hij schold me eerst uit, maar schelden doet geen pijn. Hij bedoelde het allemaal niet zo. Hij is jong en maakt fouten. Vallen en opstaan. En zo is het. Ik heb beloofd de video te verwijderen en dat is bij dezen gebeurd. Dan weten jullie dat.”

Treitervlogs

Ismail Ilgun kwam twee jaar geleden in het nieuws met zijn vlogs over de wijk Poelenburg in Zaandam. Hij beledigde mensen in zijn filmpjes en viel samen met zijn vrienden mensen lastig bij het winkelcentrum waar ze rondhingen.

Het OM verweet hem onder meer opruiing, belediging van het openbaar gezag en het opzettelijk aantasten van de eer of goede naam van anderen. Ilgün werd opgepakt en heeft toen een aantal dagen vastgezeten.