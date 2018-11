Stichting 't Anker is een reddingsboei: ‘Zodat ze niet verzuipen’

TILBURG - Een jaar later is zorgstichting 't Anker in Tilburg-West een blijvertje. De oprichters worden door hun cliënten op handen gedragen. ,,Hier voel ik me weer veilig", vertelt Britt (26).

Britt (26) heeft zelf jaren in de zorg gewerkt tot ze een zware burn-out kreeg. ,,Ze laten me hier langzaam buiten mijn comfort-zone treden waardoor ik mijn creativiteit en zelfvertrouwen terug zie komen. Als ik zeg dat ik iets niet kan bouwen, zeggen ze dat ik het moet proberen. Toen had ik ineens de helft van de keuken hier neergezet en dacht ik: ‘Ik kan dus wél iets!’”

Mensen zoals Britt worden vaak al ergens anders geholpen en hebben daarnaast nog een vangnet nodig. Cliënten hebben bijvoorbeeld autisme, verslavingsproblemen of moeite met leren. ,,De sociale problemen die bij dat soort dingen komen kijken worden vaak overgeslagen. We helpen onze deelnemers weer voet aan de grond krijgen in de maatschappij", legt Leslie uit. 't Anker heeft een houtwerkplaats, een kunstruimte en een dojo voor judolessen en meditatie. Cliënten bepalen zelf wat ze willen doen.

Volledig scherm De dojo van 't Anker. Hier krijgen deelnemers straks onder andere mindfulness-trainingen, waardoor ze ontspannen hun dag kunnen beginnen. © Nigel van Schaik

Deelnemers

Aan het roer van 't Anker staan drie mannen: Leslie Smits brengt het enthousiasme in de tent, zijn vader Ton heeft dertig jaar ervaring in de zorg en Gino Zeeman verzorgt de administratieve kant. Vader en zoon Smits vonden na jaren in de zorg dat het anders moest. ,,Onze cliënten, deelnemers zoals wij ze noemen, zijn geen nummertje. We kennen iedereen persoonlijk en ze kunnen binnenvallen wanneer ze willen", vertelt Leslie.

Mensen die dagbesteding nodig hebben krijgen geld voor een beperkt aantal dagdelen per week. 't Anker is daar niet zo mee bezig. Leslie: ,,Deelnemers, maar ook vrijwilligers en zelfs werknemers, komen hier ook ‘s avonds of op een vrije dag binnen, gewoon omdat ze het leuk vinden. Als iemand zorg van ons aanvraagt, waarover de beslissing drie maanden op zich kan laten wachten, mogen ze hier meteen beginnen. Dat risico nemen we omdat iemand in drie maanden kan verzuipen in zijn problemen. Dat willen we voor zijn, en soms kost dat ons geld.”

Familie