Stoffig Spoorpark vraagt nog geduld

Frike, mloukhieh én knäckebröd: grote 'Mid­den-Oos­ten supermarkt' open

19 juli Do 19 jul: Bijna twintig bakken olijven staan er in de nieuwe op het Midden-Oosten georiënteerde supermarkt aan de Korvelseweg. Olijven gevuld met feta, olijven in een sambal mix, met knoflook en peterselie, met pit, groene atlasolijven, enzovoort, enzovoort....