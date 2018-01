Straf na opkomen voor invalide neef bij ijshockeywedstrijd:'Dit krijg je dus als je iemand in een rolstoel verdedigt'

TILBURG - Een Tilburger is door de politierechter in Breda veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro wegens de mishandeling van een 70-jarige man tijdens een wedstrijd van de Tilburg Trappers op 13 oktober vorig jaar. De verdachte zegt echter dat hij alleen maar opkwam voor zijn invalide neef, die door het slachtoffer werd geslagen.

Het incident gebeurde tegen het einde van de ijshockeywedstrijd Tilburg - Duisburg. De rolstoel van de neef reed per ongeluk over iemand zijn voet. De 70-jarige man zou daarop een slaande beweging hebben gemaakt in de richting van de invalide man. De 70-jarige ontkende dit woensdag in de rechtszaal, maar drie getuigen verklaarden tegen de politie dat er inderdaad sprake was van een slaande beweging was.

Quote ,,Ik schrok me kapot, ik dacht dat hij dood was." Verdachte van mishandeling:

Toen de 60-jarige oom van de invalide man dit zag, duwde hij de 70-jarige man hardhandig tegen de muur. Het slachtoffer viel daarop flauw en kwam hard op de grond terecht. Hij brak een aantal ribben en liep een hoofdwond en hersenschudding op.

,,Ik schrok me kapot", zei de verdachte tegen de rechter. ,,Ik dacht dat hij dood was." Hij zei dat het nooit zijn bedoeling was om de man zo te verwonden. De rechter oordeelde dat er inderdaad geen sprake was van opzet, maar dat hij niet zo had mogen handelen. ,,Met die duw nam u het risico iemand te verwonden."

Werkstraf

De rechter kwam daarom tot een werkstraf. Dat de schadevergoeding zo fors uitviel was omdat het slachtoffer, zelfstandig ondernemer en sponsor van de Trappers, enkele maanden zijn werk niet kon doen.