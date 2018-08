Stroomstoring Tilburg: waarom doet het ene verkeerslicht het wél en het andere niet?

Opening gloednieuw busstation Tilburg loopt vertraging op: niet december, maar maart

12:51 Do 23 aug: Het grote nieuwe busstation Tilburg - bij het treinstation - is niet in december klaar voor gebruik, maar 'ergens in maart'. Voor de zomer bleek al dat de kapconstructie duurder uitvalt. Nu blijkt daar ook een vertraging bij te horen.