Studentenhuizen in Tilburg 'Dutch only', buitenlanders radeloos: 'Help me please!'

Wachten op het verlossen­de belletje: deze Brabanders hopen op een nieuw avontuur

6:35 Peentjes zweten in de sportschool, een potje tennissen of met Sjaak Swart op zoek naar een nieuwe club. Terwijl hun collega’s alweer aan een nieuw seizoen zijn begonnen, wachten transfervrije voetballers vooral op de juiste aanbieding. Of die nu uit binnen- of buitenland komt? ,,Het moet wel een club zijn die goed bij me past."