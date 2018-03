Supersnelle fietsroute tussen Breda en Tilburg vanaf 2020

De route zoals die voorlopig is uitgestippeld gaat in Breda via de Boschstraat, langs hogeschool NHTV over de fietsstraat aan de Heusdenhoutsestraat naar Dorst. Volgens wethouder Aletta van der Veen van Gilze en Rijen volgt het pad vervolgens de Provincialeweg N282 richting Tilburg tot aan de Broodbaan. ,,Door de bossen gaat het verder naar de Oosterhoutseweg en vervolgens ten zuiden van het spoor tot het station in Rijen. Daar wordt het pad ingepast in de nieuwe spoorzone, waarbij het van belang is of er een tunnel komt of niet. Dan gaat het pad verder ten noorden van het spoor en zo richting Tilburg.'' In Tilburg gaat de route door de wijk Reeshof en Stadsbos013 langs de universiteit naar het centrum van Tilburg.