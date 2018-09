Superstorm VS bedreigt Michel (33) en zijn gezin, Tilburger krijgt advies te vertrekken

TILBURG - Meer dan anderhalf miljoen mensen aan de Amerikaanse oostkust hebben opdracht gekregen te vertrekken wegens de komst van orkaan Florence. Michel van de Leur (33) uit Tilburg woont aan de rand van het evacuatiegebied en bereidt zich voor op de superstorm die donderdag aan land komt. ,,Veel mensen rennen de supermarkten in om water en brood te kopen. Alles is nu op."

Michel woont al vijf jaar in Norfolk, Virginia samen met zijn zoon en zijn vrouw Jennifer, die daar geboren is. Een orkaan van deze proporties hebben ze nog niet eerder meegemaakt. Momenteel is Florence een orkaan van de vierde categorie met windsnelheden tot 210 kilometer per uur. De verwachting is dat de superstorm de komende dagen alleen nog maar aan kracht toeneemt.

,,We zijn bekend met de eerste drie categoriëen, maar zo krachtig als deze hebben wij nog niet meegemaakt", vertelt Michel vanuit Norfolk. ,,Virginia staat bekend om superstormen en om de hurricanefeestjes die dan georganiseerd worden. Maar deze keer gaat het waarschijnlijk helemaal anders worden. Alle mensen aan de noord- en zuidkust zijn genoodzaakt te evacueren."

Voorzorgsmaatregelen

Michel en zijn vrouw wonen in een hoger gelegen gebied en zijn waarschijnlijk veilig als de orkaan aan land komt. Wel hebben ze het dringende advies gekregen om het gebied te verlaten. Aan de kust kan het water meer dan 3,5 meter opgestuwd worden door de wind, overvloedige regenval van 50 tot 75 centimeter kan in het binnenland voor overstromingen zorgen.

Met pek en veren de stad uitgaan ziet het echtpaar alleen niet zo zitten. Ze nemen wel voor de zekerheid voldoende voorzorgsmaatregelen. Zo gaan ze belangrijke spullen zoals de auto verplaatsen, laden ze alle elektronische apparaten op en slaan ze voldoende eten en drinken in. Dat laatste hebben ze net op tijd gedaan, want zo'n beetje alle supermarkten in de regio zijn in korte tijd leeggehaald.

Stralend weer

Of ze zich zorgen maken? ,,Op dit moment wachten we vooral af", vertelt Michel gelaten. ,,De sfeer is nu rustig. Het is zelfs stralend weer, maar dat is meestal voordat een orkaan aankomt. Op straat lijkt het alsof er helemaal niks gaat gebeuren. Maar als je de televisie aanzet zie je dat het alleen maar over de orkaan gaat."

Volgens de verwachtingen raast Florence woensdag over de Atlantische Oceaan tussen Bermuda en de Bahama’s. Donderdag bereikt de orkaan de Amerikaanse kust. Dat North Carolina wordt getroffen door een (zeer) zware storm is met 90 procent vrijwel zeker.

Ook de kans op orkaanwinden is met 70 procent erg groot. Behalve North Carolina zullen ook Virginia en South Carolina te maken krijgen met Florence.

Levensbedreigende overstromingen

Vlak voor de Amerikaanse oostkust zal Florence minder snel verplaatsen. Naast verwoestende windsnelheden krijgen grote gebieden van North Carolina en Virginia te maken met langdurige zeer zware regenval.