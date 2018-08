Supporter valt van tribune na voetbalwedstrijd in Willem II stadion

Pluimvee­hou­der uit Haghorst is apaches boven zijn stal beu: 'Vooral die chinooks zorgen voor een enorm geweld.'

9:03 HAGHORST - Alsof de hele wereld aan het schudden is, zo omschrijft pluimveehouder Jeroen Bertens uit Haghorst het. ,,Ik heb dubbel glas in mijn huis, maar dat trilt er bijna uit. Laatst had ik een schilder uit Tilburg over de vloer. Die wist echt niet wat hij meemaakte." Bertens heeft het over de helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen, die regelmatig oefenvluchten maken boven zijn bedrijf.