Tak breekt af van boom in Tilburg, woning beschadigd

HOI Werkt nog niet klaar met omstreden deal Hilvaren­beek en Beekse Bergen

8:00 HILVARENBEEK - HOI Werkt heeft het college van Hilvarenbeek gevraagd hoe de bezoekersaantallen van de Beekse Bergen zich hebben ontwikkeld sinds de opening van het Safari Resort. De partij wil weten of de aantallen in lijn liggen met de verwachtingen waarmee de gemeente in 2016 een omstreden belastingdeal afsloot met Libéma, de eigenaar van het park.