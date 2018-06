Tilburgse misdaad­jour­na­list Paul Vugts: 'We zitten nu in een barre periode'

6:32 Twee aanslagen op mediaredacties in één week tijd. Drie prominente misdaadverslaggevers die worden bedreigd. Kan de pers nog schrijven over de onderwereld? De in Tilburg geboren misdaadverslaggever Paul Vugts hoopt dat het weer bijdraait. ,,Ik wil niet zo pessimistisch zijn dat het alleen maar erger wordt.