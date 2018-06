Tamara klom uit een zwart gat dankzij para ijshockey

Musicalda­gen Tilburg: voorproef­jes van Evita, Lion King en Addams Family

7 juni TILBURG - De Nederlandse Musical Dagen in Tilburg is een showcase van musicals die in het nieuwe theaterseizoen te zien zijn. Het programma voor het evenement op 29 en 30 juni in Tilburg is rond. Op zaterdag de 30ste zijn voorproefjes van The Lion King, Mamma Mia!, The Addams Family, Evita, The Color Purple, All Stars, Charley, Op Hoop van Zegen, Stil in Mij en A Little Night Music.