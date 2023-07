Tankstation overvallen in Tilburg, dader slaat zonder buit op de vlucht

Vandaal gaat met honkbal­knup­pel tekeer in gymzaal, de zoveelste vernieling: ‘Problemen worden genegeerd’

TILBURG - Ingeslagen ruiten van de gymzaal op het Belaveldje in Tilburg herinneren aan de vernieling van afgelopen zondag. Gesloopte fietsen en een vernielde tafeltennistafel staan voor wat er al langer aan de hand is, zeggen buurtbewoners. ,,We staan met de rug tegen de muur.”