TBV-directeur Rob Vinke overleden

Vinke was eveneens voorzitter van de Tilburgse Bouw Sociëteit, waarin Tilburgse aannemers, architecten en aanverwanten elkaar regelmatig treffen. Op de bijeenkomst van 22 februari jongstleden liet hij de leden per brief weten hoe zijn persoonlijke situatie ervoor stond. ,,Het ziet er vrij hopeloos uit, ik heb mijn werk als directeur van TBV deze week definitief neergelegd." Een week daarvoor had hij te horen gekregen dat hij ernstig ziek was.

Een van de projecten waarvoor Vinke - voorheen in Rotterdam actief in studentenhuisvesting - zijn nek uitstak was Talent Square. In crisistijd investeerde hij fors in dit innovatieve project voor studentenhuisvesting aan de Hart van Brabantlaan. Mede dankzij hem konden vluchtelingen in 2016 snel onderdak vinden in Fatima. Op het gebied van duurzaamheid zette TBV mede de toon met nul-op-de-meter projecten aan het Zuringhof en Tobbias Asserlaan. Ander markant project: de renovatie van de hofjes van Bedaux aan de Ringbaan-Zuid.