Tilburgers enorm verdeeld over gigantisch vrouwenlichaam in hun binnenstad: 'Té aanstootgevend?'

De Tilburgers, die het vrouwenlichaam zonder hoofd of ledematen op de Heuvel zagen liggen, vonden op Facebook de plek om hun verbazing te uiten. Of juist diegene, die zich verbaasde, op zijn plek te zetten. Bijna duizend reacties in drie uur tijd kreeg de foto van Bianca Alfieri in Heel Tilburg In Een Groep over de Bikinibar. Zij verbaasde zich over de vondst die ze deed: ,,Wat vinden jullie? Ik vind het lelijk en raar."