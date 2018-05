Te veel herrie gemaakt in de binnenstad: vier motorrijders op de bon (380 euro)

Verscherpt toezicht

De boetes zijn het gevolg van het verscherpte toezicht op motor- en quadrijders in de binnenstad. De politie kondigde begin april naar aanleiding van de vele klachten over het rijgedrag - hardrijden, rechts inhalen, wheelies, herrie - strenger op te gaan treden. Met name in de Besterd, rond de cityring en in Korvel ervaren bewoners en ondernemers veel overlast.