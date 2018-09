Teammanager steelt portemonnee van overleden man in verzorgingstehuis Tilburg

Volgens de aanklacht sloeg de zorgmedewerkster - toen een teammanager - voor het eerst toe in verpleegtehuis De Lindonk in Zwijndrecht . Daar zou ze tussen juli 2013 en mei 2014 drie slachtoffers hebben gemaakt.

Broche

In het Tilburgse verzorgingstehuis De Bijsterstede werd niet alleen een broche van een bewoonster gestolen. Nabestaanden van een bewoner misten na het overlijden van de man zijn portemonnee met inhoud. De verdachte begeleidde de familieleden en had enige tijd eigendommen van de overledene in beheer gehad. Weer een ander slachtoffer werd bestolen van een gouden armband, ketting en ringen.