Telefoondief aangehouden op Station Tilburg

VIDEO Mozes and the Firstborn naar Tilburg. Psycho Mind al ver met programma

25 juli TILBURG - Met bands als Mozes and the Firstborn, BlackWaters en Equal Idiots krijgt het programma van indoorfestival Psycho Mind langzaam vorm. Het evenement is op 21 en 22 september in het centrum van Tilburg, op podia in Het Patronaat, Cul de Sac en V39. Psycho Mind richt zich op psychedelische rock, garage, surf en fuzz.