Terugblik: Koningsdag Tilburg 2017 was 'als een warm bad'

TILBURG - ,,Jullie zijn boven jezelf uitgestegen", zei koning Willem-Alexander vorig jaar op het podium voor een bomvol Piusplein. Tilburg genoot van het bezoek van de koninklijke familie en andersom ook. Nu het dit jaar in Groningen gevierd wordt, is hier een terugblik op Koningsdag 2017 voor wie de dag nog eens wil herbeleven.

Koningsdag in Tilburg trok het hoogste aantal bezoekers sinds jaren. Naar schatting brachten ruim 150.000 mensen een bezoek aan de stad. Hiermee liet de zesde stad van Nederland voorgangers Zwolle (in 2016 60.000 tot 80.000 bezoekers) en Deventer (in 2015 zo'n 25.000 bezoekers) ruim achter zich.

Al vroeg op de dag probeerden de eerste bezoekers het beste plekje bezet te houden. Om half 7 al, werden de eerste oranjefans gespot. ,,Toen we het een half jaar geleden hoorden, hebben we meteen gezegd: we zorgen wel dat we vooraan staan." Zij moesten uren wachten, want om iets na elf uur kwam de koninklijke trein aan op het station.

Volledig scherm De koninlijke familie poseert nog even voordat de reis naar Tilburg begint. © Instagram

Twee uur lopen

Eenmaal in Tilburg kreeg de koninklijke familie in twee uur tijd alle kanten van de stad te zien. Ze werden door dertien werelden geleid, langs onder andere 77 Tilburgse koren en kregen een concert van vijftig piano's. Op de kruising van de Spoorlaan mochten alle dorpen uit de regio zich presenteren en aan het slot van de route volgde een groots onthaal door duizenden mensen op het Piusplein.

Selfie met koningin Máxima

Femke Jansen (5) uit Tilburg beleefde Koningsdag op een wel hele bijzondere manier. Om 9.30 uur stond het jarige meisje op een stoepje in de Spoorzone te huilen omdat ze niet in het 'jarigenvak' kon komen, anderhalf uur later maakte ze met een big smile een selfie met koningin Máxima.

Volledig scherm De 5-jarige Femke Jansen die een selfie maakte met Máxima. © Claudia Jansen

Langs de route

Het Brabants Dagblad sprak in Tilburg met nog tientallen mensen die langs de route stonden. Veel bezoekers, maar ook veel van de vierduizend vrijwilligers stonden er. Zonder hen geen geslaagd feest.

Volledig scherm Tilburg, 27 april 2017Koningsdag Tilburg 2017Foto: Dolph Cantrijn © Dolph Cantrijn

'Ik piste in m'n broek toen ik het terugzag'

Jacqueline ter Wolbeek (45) had helemaal niet het plan om vooraan te staan bij het koningsbezoek aan Tilburg, maar kwam daar toch terecht. Toen de leden van het Koninklijk Huis een voor een langs haar liepen en haar de hand schudden wist ze niet wat haar overkwam.



,,Ik raakte even helemaal van de war", lachte ze. ,,Ik werd gewoon super enthousiast." Terwijl ze een voor een de handen van de prinsesjes, Máxima en Willem-Alexander schudt, filmt ze hoe het gezelschap langsloopt. ,,Ik piste zelf in mijn broek toen ik het later terugzag."

'Een warm bad'

Voor Koning Willem-Alexander voelde de ontvangst 'als een warm bad'. ,,Heel hartelijk bedankt...! Dit is Tilburg, dit is het Hart van Brabant", zei hij na afloop. ,,Jullie hebben wat laten zien vandaag. Jullie zijn boven jezelf uitgestegen om te laten zien wat deze stad kan. Dat Tilburg een verleden heeft, een heden heeft en een waanzinnige toekomst. Dertien werelden in één dag was waanzinnig. Het was een feest om mijn verjaardag hier te mogen vieren."

'Vernieuwend'

Burgemeester Noordanus bedankte alle betrokkenen voor hun inzet. ,,Vernieuwend, stoer, volks, eigenzinnig, studentikoos én bourgondisch. Tilburg is echt een geweldige stad om te wonen, te werken en te bezoeken. En dat we goed een feestje kunnen bouwen is inmiddels bekend in heel Nederland!"

Grote schoonmaak

Na een goed feest hoort een grote schoonmaak. Daarom begonnen de opruimploegen van Diamant de volgende ochtend al vroeg met het bijeenvegen van de grote hoeveelheden plastic bekertjes die waren achtergebleven.