Test in Tilburg: mogen assistentiehonden wel naar binnen waar dat nodig is?

TILBURG - Sticker of geen sticker op het raam: assistentiehonden zouden overal binnen moeten mogen, schrijft de wet sinds 2016 voor. De praktijk wijst anders uit, vandaar dat een groep die afhankelijk is van de dieren vrijdagmiddag in Tilburg de proef op de som nam.

De eerste klap is altijd een daalder waard en dat gold zeker voor het twintigkoppige gezelschap dat vrijdagmiddag door de Tilburgse binnenstad trok. De groepsfoto die voor aanvang van het rondje voor de Emmapassage werd gemaakt leverde bekijks én het eerste tastbare resultaat van de rondgang op.

Willemijn Goesten, eigenaresse van het onlangs geopende Mijntje, plakt na een onderhoud met een van de deelnemers pontificaal de speciaal gemaakte sticker 'hulp- en geleidehonden welkom' over het bordje waarop een hond met rode streep staat. ,,Mensen met een hulphond mogen bij ons sowieso binnen. Eerder lukte het niet om dat bordje weg te krijgen, dit is een perfecte oplossing", vindt Willemijn.

Initiatiefneemster Helma Verhoeven-Jacobs (53) kijkt goedkeurend toe. Samen met haar man Eddy strijdt ze al jaren voor bewustwording rond assistentiehonden en daarvoor trekt ze deze week het hele land door. Onder invloed van opiaten, want ze is ongeneeslijk ziek: het Ehlers-Danlos syndroom met daarbij epilepsie, waardoor ze ook zelf een viervoeter als assistent heeft. ,,Ik stond in 2003 aan de basis van de wetgeving. Voor mijn leven klaar is, wil ik dat dat ook nageleefd wordt en functioneert."

Intussen trekt de in gele hesjes gehulde groep met stickers de stad door. Langs sigarenwinkel Havana op het Piusplein, Van Arendonk schoenen en Wok&Go aan de Juliana van Stolbergstraat: allemaal geen enkel probleem om toegang met een hulphond te krijgen en met een sticker een markering aan te brengen. ,,Vaak is het onwetenheid", weet Helma. ,,Zeker in dit soort eettentjes kom ik vaak niet binnen. Vaak is dat voor mensen met zichtbare beperking -zonnebril, rolstoel- geen probleem, maar er is een veel grotere groep die van een assistentiehond gebruik maakt."

Manon de Kort uit Biezenmortel, die PTSS heeft, herkent het probleem. ,,We hebben een open keuken", hoor je dan. "Dat gebeurt me regelmatig, maar laatst kwam ik zelfs de Praxis niet binnen." Iris Hohmann uit Dongen heeft soortgelijke ervaringen. ,,Bij sommige winkels, zoals de Jamin, zie je het al van tevoren aankomen. En dan is er nog een groot verschil in hóe er iets gezegd wordt. Als ik in gezelschap ben en het is niet nodig om mee naar binnen te gaan, wacht ik buiten, maar soms kan het niet anders, want ik moet ook gewoon mijn boodschappen doen."

Met de juiste begeleiding en opvoeding kunnen alle honden assistent worden. ,,Dit is een Pyrenese herder", zegt Helma over haar eigen hond. "De enige ter wereld van de ras die assistenthond is."