Textielmuseum wint erfgoedprijs in Kroatië

Vorig jaar won het museum nog de BankGiro Loterij Museumprijs 2017. Het winnen van deze prijs was aanleiding voor de jury om het Textielmuseum te nomineren voor The Best in Heritage 2018. Elk jaar selecteert een internationale jury wereldwijd de beste en meest succesvolle projecten om zich te komen presenteren tijdens het jaarlijkse congres. De projecten worden onder andere beoordeeld op hun kwaliteit en de manier waarop erfgoed op vernieuwende wijze toegankelijk wordt gemaakt.

The Best in Heritage is een initiatief van Europa Nostra en The International Council of Museums (ICOM), met vertegenwoordigers uit Europa, de Verenigde Staten, China, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Australië en Canada.