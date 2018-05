Tilburg baadt in liefde op de Heuvel: ‘Wat is dit bad lekker zacht!’

TILBURG – Wat extra liefde uitdelen aan mensen die het nodig hebben, dat is het doel van Anneke Kuijken in Tilburg. Met haar bad vol met 30.000 gehaakte hartjes op de Tilburgse Heuvel probeert ze met Hemelvaartsdag mensen wat meer om elkaar te laten geven. ,,Dit is tegen alle ellende in de wereld.”

Hartedeeltjes bestaat al sinds begin vorig jaar, een project waarmee Kuijken meer liefde in de wereld wil brengen. Dit doet ze door middel van een bad vol gehaakte hartjes, waar iedereen die het nodig heeft in mag zitten. ,,Ik wil mensen inspireren om hun hart te volgen. In elk gehaakte hartje zit tijd, aandacht en liefde”, vertelt Kuijken. ,,Ik heb ze niet allemaal zelf gehaakt hoor, er zijn bijna 300 vrijwilligers van over de hele wereld die me hebben geholpen.”

De keuze voor Hemelvaart was niet verrassend. Kuijken. ,,Na acht maanden haken, waren er al genoeg hartjes om het bad voor de helft te vullen. Om het bad helemaal vol te maken, hadden we dus nog acht maanden nodig, ongeveer tot mijn verjaardag. Dat mijn verjaardag dan ook nog eens op Hemelvaart valt en alle mensen vrij zijn, maakt het helemaal mooi.”

,,Het mooie aan dit project is dat het mensen verbindt”, legt Sandra Claassen uit, een van de mensen die in het bad is gaan liggen. ,,Mensen die een beetje extra liefde en aandacht nodig hebben, vinden hier hun gelijken. Dat Anneke dit waar kan maken, vind ik heel bijzonder.” Er zijn vandaag veel mensen met persoonlijke verhalen. Sommigen zijn hier heel open over, anderen delen hun verhaal liever niet. ,,Het is fijn om te weten dat je niet de enige bent”, aldus Claassen.

Ook Eefje Schutselaars is een van de mensen die in het bad duikt. ,,Wat is dit bad lekker zacht”, roept ze met een lach op haar gezicht. Nadat ze de Facebookpost van Hartedeeltjes zag, besloot ze direct mee te helpen. ,,Ik vind dat er in de wereld meer aandacht mag zijn voor kleine dingen. Met een klein hartje geef je een klein stukje aandacht, iets wat heel veel waarde kan hebben. Inmiddels heb ik bijna 5000 hartjes gehaakt.”