Tilburg blijft Regenboogstad: van dat 'homo!' moeten we ook eens af

TILBURG - Tilburg blijft nog drie jaar Regenboogstad. ,,En dat is helaas nog nodig ook", zegt COC-voorzitter Laila Hassouna-Jansen. ,,Zo moeten we ook eens af van dat scheldwoord 'homo!'."

Tot 2022 houdt Tilburg - sinds 2008 de eerste Regenboogstad van Brabant - het predikaat Regenboogstad. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) maakte dat bekend in Den Bosch.

Concreet betekent dat dat de gemeente jaarlijks weer 20.000 euro van het Rijk ontvangt voor specifiek beleid voor emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. De gemeente werkt met partners momenteel al aan een nieuwe werkagenda.

,,Slechte zaak dat het nog altijd nodig is, mooi dat we kunnen blijven doen wat nodig is", zegt Laila Hassouna-Jansen, voorzitter van het COC Breda-Tilburg. Ze spreekt van 'de zoveelste emancipatiegolf. ,,Kijk naar de recente commotie over die twee zoenende mannen. We zien hen blijkbaar liever vechten dan kussen."

Weerbaarder

Belangrijkste uitdaging blijft volgens haar om de samenleving dusdanig veilig te maken dat mensen zich niet hoeven te schamen voor wie ze zijn. ,,Dat vergt brede acceptatie in de samenleving. Op scholen is 'homo!' nog altijd het meestgebruikte scheldwoord. Daar moeten we eens vanaf. Maar homoseksuelen, biseksuelen en transgenders moeten zelf ook weerbaarder worden."

Zonder het predikaat zouden ook veel COC-activiteiten onmogelijk of lastiger worden. Zo wordt onder de titel 'van Willem II tot Rose Maandag' momenteel de geschiedenis van homoseksualiteit in Tilburg in kaart gebracht. ,,Willem II was de bekendste biseksueel van Tilburg. We hopen er straks ook de club bij te betrekken, want in voetbal is homoseksualiteit ook nog wel een dingetje."

Asielzoekers