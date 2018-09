Tilburg: dagje kijken naar performances in het Sterrenbos

In het Sterrenbos is tot 23 september expositie Hybrids met zo'n tien werken in het bosgebied.

Kunstcriticus Dominic van den Boogerd geeft donderdag in museum De Pont een lezing over de kunstenaars die daar exposeren. Hij zal een betoog houden over de zogeheten post-internet generatie kunstenaars, die centraal staan in Hybrids. Deze generatie neemt digitale wereld als uitgangspunt voor hun werk. Dat resulteert in een zeer hybride beeldtaal. Die lezing begint om 18.30 uur.