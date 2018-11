Tilburg grijpt naast stroppenpot jeugdzorg

De regio Tilburg moet vooralsnog zelf het verwachte tekort van 16,7 miljoen op de jeugdzorg in 2018 bijpassen. Voor een speciale stroppenpot van 200 miljoen van het Rijk komt deze regio niet in aanmerking. ,,We hebben pas sinds 2017 een tekort: we hebben het financieel niet slecht genoeg gedaan", zei wethouder Marcelle Hendrickx (D66, Jeugdzorg) gisteren in een debat met raadsleden.