Tilburg herdenkt slavernijverleden

Het initiatief is afkomstig van de stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst in oprichting. B en W dragen 1500 euro bij aan de eerste herdenking. Burgemeester Weterings zal dan namens de gemeente een krans leggen en het woord voeren. ,,Tot op heden ligt de nadruk vooral op het herdenken in Amsterdam, terwijl Tilburg onmiskenbaar een aanzienlijk aantal inwoners met voorouders die slachtoffer zijn geweest van de slavernij", schrijven B en W in een notitie. Het is dit jaar precies 155 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft.