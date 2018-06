Tilburg: Hoepelman Award naar Agaath Verspeten van Factorium

TILBURG - Agaath Verspeten krijgt zaterdag tijdens de Nederlandse Musical Dagen in Tilburg de Hoepelman Award uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor personen die zich inzetten voor de musicalwereld in Nederland en/of Europa. Agaath Verspeten is coördinator van de MusicAllFactory voor volwassenen en teamhoofd dans bij Factorium in Tilburg.

De eerste Award is in 2017 uitgereikt aan zangpedagoog Edward Hoepelman. Hij geeft les aan musicalstudenten bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en is internationaal een grote naam. De Award is dan ook naar hem vernoemd.

Dansdocent

Agaath Verspeten is opgeleid als docent Dans aan het Brabants Conservatorium; ze studeerde af in 1978. Direct daarna ging ze aan de slag als dansdocent bij de toenmalige Tilburgse Dans- en Muziekschool (nu: Factorium Podiumkunsten) en Creatief Centrum De Terp in Waalwijk (nu: Kunstencentrum Waalwijk).

Agaath Verspeten was samen met Edward Hoepelman in 1995 direct betrokken bij het tot stand komen van de professionele deeltijdopleiding MusicAllFactory (MAF) van Factorium Podiumkunsten. De opleiding is een begrip in musicalland. Behalve de MAF voor volwassenen werd de MAF-Jongeren opgericht en de Musical4U voor laagdrempelige kennismaking met musical.

Doorstromen

Meerdere studenten hebben via MusicAllFactory hun weg naar het professionele musicalpodium gevonden in zowel binnen- als buitenland. Ook stroomden veel studenten door naar HBO-vervolgopleidingen, zoals die van Fontys. De MusicAllFactory is de enige deeltijdopleiding in Nederland op musicalgebied.

Verspeten maakte ook de choreografie voor vijf edities van de Tilburgse Revue en was vijftien jaar de vaste choreograaf bij musicalvereniging BOeMS.

De uitreiking is zaterdagavond tijdens het Musical Talent Gala in de schouwburg.