Tilburg in de Tachtigjarige Oorlog: theater en rondleiding bij Regionaal Archief

VIDEO Circusar­ties­ten van Malunés zijn terug in Tilburg

12:14 TILBURG - Ze keren terug naar Tilburg: de circusartiesten Juliette, Lola, Nickolas, Arne, Luke, Simon en Gabriel. Met hun reizend circusgezelschap Collectif Malunés speelden ze de voorstelling 'Forever, Happily' al honderd keer. Ze bouwden hun ronde, bordeauxrode circustent op in Frankrijk, België, ook in Praag en in Graz. Meer dan 40.000 mensen zagen het spektakel met sprookjesfiguren en acrobaten.