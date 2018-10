Tilburg investeert: voorkomen is goedkoper dan genezen

Lokfiets leidt politie naar zeventien vermoede­lijk gestolen fietsen in Tilburg, twee verdachten aangehou­den

18:54 TILBURG - In een woning in het centrum van Tilburg heeft de politie maandagochtend zeventien fietsen in beslag genomen bij een inval. Twee verdachten werden aangehouden. Dat meldt de wijkagent van Team Tilburg-Centrum.