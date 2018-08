Tilburg krijgt de hartelijke groeten van LunaLunaLuna. Vanuit Hasselt

VIDEOHASSELT/NIET IN TILBURG - LunaLunaLuna ging niet door op de Tilburgse Kermis. Afgelast, vanwege keuringseisen. In het Vlaamse Hasselt was de theaterkermis wel te zien. Knuffelmachine Big Hug is een topper. Voor een filmpje, zie onderaan dit artikel

Dit is kermis; flikkerende, gekleurde lichtjes, blauw, geel, roze. Deze verlichte poort - met een prachtige plafondschildering - nodigt uit om theaterkermis LunaLunaLuna met plezier te betreden. Wat gebeurt daarachter?

Primeur

Die poort had tijdens de Tilburgse Kermis in de Spoorzone moeten staan, daar is ie speciaal voor gemaakt, maar de Vlaamse stad Hasselt had afgelopen weekend de primeur. In Tilburg is het mini-festival op het laatste moment afgelast vanwege gedoe met de keuring. Veel onduidelijkheid ook. Moet een theatrale attractie een keuring ondergaan? In België doen ze daar niet moeilijk over.

Hasselt kent elke twee jaar festival Theater op de Markt. Dat betekent circus, in tenten, op straat, en theater op onverwachte locaties. De fraaie, hoge poort van LunaLunaLuna stond bij het Dusartplein in de binnenstad.

Neushoorn

Eenmaal op het festivalterrein valt het oog op een enorme roze neushoorn met daaromheen theatertenten, een bus met bar en terrasjes. De sfeer is die van het reizend festival De Parade in Amsterdam en Utrecht, maar dan kleiner, of het plein bij de Sint-Jan in Den Bosch, tijdens festival Boulevard, maar dan volkser.

Volledig scherm De neushoorn staat in het hart van het festivalterrein © Joost Goutziers

Het is een Tilburgs feestje. Bij alle tentjes zijn theatermakers uit de stad aan het werk. Knuffelmachine Big Hug, gemaakt door kunstenaar Guus Voermans, is een blikvanger. Het is een cirkelvormig plateau met daarboven een roze slurf. Ulrike Doszmann staat achter een stuurwiel en lokt haar publiek.

Knuffel

,,Een knuffel in de roze wolk, voor een, twee, drie of vier personen." Ze draait aan het wiel en de roze, zachte slurf zakt naar beneden. Het doek omhelst de mensen die op het schavot staan. Een aangename liefkozing die best langer mag duren. Een sjaal met 'Big Hug' is de blijvende herinnering.

Simon Haen maakte voor LunaLunaLuna doolhof Kalypso. Buiten staat een sokkel met een stoere vogel, een druk op de knop en de vogel gaat rocken. Binnen in de doolhof is het pikdonker. De bezoeker moet op de tast naar de uitgang. Een kind wandelt er moeiteloos doorheen, een man met claustrofobie draait onmiddellijk om.

Ronaldoni

Harrie Verkerk heeft jaren ervaring met kermisachtige tentjes op theaterfestivals. Hij is organisator van LunaLunaLuna. Als een directeur staat hij voor het tentje van Circus Ronaldoni. ,,Ah, ik zie lachende gezichten", zegt hij als publiek gierend naar buiten komt en hij verkoopt nieuwe tickets: loge, stalles, parterre en balkon. Wat in de tent gebeurt is een belevenis. Mensen die naar buiten komen, houden de grap voor zichzelf: 'Ga zelf maar kijken'.

Volledig scherm Harrie Verkerk bij het tentje van Toni Ronaldoni © Joost Goutziers

Tuinsproeier

Bij de cinema van Leonard Bedaux staat de tent open. Voor twee euro kijken mensen naar absurde filmpjes, zoals het verhaal van een zelfbewuste huis- en tuinsproeier die Arabische teksten orakelt.

De Tilburgse celliste Jacqueline Hamelink staat met tekenaar Miesjel van Gerwen in de Ivoren Toren, een houten huisje dat met een trap te bereiken is. Het publiek voedt de twee met woorden, waarna die improviserend musiceren en tekenen. Het is een aangename, verstilde ervaring. En er valt ook nog een prijs te winnen.

Zeven theatertenten staan er op de theaterkermis, ook de Presley Paranoia Freak Show van kunstenaar Jeroen de Leijer, een minimuseum met absurde tekeningen over The King.

LunaLunaLuna is klein en een aantal tentjes was eerder op andere festivals te zien. Komende jaren worden voor de theaterkermis nieuwe attracties gemaakt.

Keuring

Waarom het festival in Tilburg niet doorging, blijft mistig. Volgens de gemeente Tilburg moest LunalunLuna voldoen aan keuringseisen van de Wet Attracties en Speeltoestellen (WAS). Bij een vergelijkbare evenement als de Boulevard in Den Bosch geldt die eis niet, aldus een woordvoerder van die stad: ,,Kermisattracties en speeltoestellen vallen onder de WAS. Bij theaterfestival Boulevard speelt dit niet." De organisatie van de Boulevard spreekt vooraf met de gemeente uitvoerig over de installaties en de theatertenten op het festival. De brandweer controleert op veiligheid. Theaterfestival de Parade heeft ook geen last van de WAS. Ook daar staan kermisachtige, theatrale installaties.