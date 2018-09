Tilburg: Kunstenaars uit Ecuador bij Podium 111

Vlaming Fikry El Azzouzi gaat schrijven over Tilburg

17:07 TILBURG - Fikry El Azzouzi is de nieuwe gastschrijver bij literair festival Tilt in Tilburg. De writer in residence stapt in de voetsporen van Yves Petry, Lieke Marsman, Maartje Wortel, Annelies Verbeke en Ilja Leonard Pfeiffer.