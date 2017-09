Tilburg levert best én slechtst scorende rijschool van de regio, hoe scoort jouw woonplaats?

Goederentrein tussen Tilburg en Chengdu: 12.000 kilometer, drie keer in de week

14:45 TILBURG - Tilburg heeft een rechtstreekse treinverbinding met Chengdu in China. Voor goederen wel te verstaan. Drie keer in de week rijdt de trein onder regie van GVT Group of Logistics en de Chinese railoperator CDiRS in vijftien dagen tussen beide steden. Vrijdag werd de Chengdu-Tilburg-Rotterdam-Express officieel geopend.