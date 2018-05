Tilburg mikt op landelijke zwemtop

Limburger aangehou­den voor serieuze bedreigin­gen aan verzeke­rings­kan­toor in Tilburg

19:14 TILBURG - Een 62-jarige man uit het Limburgse Swalmen is donderdagavond aangehouden omdat hij zeer serieuze dreigementen via de mail had geuit aan een verzekeringskantoor in Tilburg.