Tilburg: miljoenentekort dreigt op jeugdzorg

Voor de Regio Hart van Brabant is 13 juni in Oisterwijk een bijeenkomst belegd over de financiën in de jeugdzorg. De wachtlijsten voor verschillende vormen van jeugdzorg zijn recent ook in deze regio opgelopen.

Sterk Huis

Sterk Huis, de grootste organisatie voor jeugdzorg in deze regio, meldde deze week in het jaarverslag dat vorig jaar 1,2 miljoen euro verlies is geleden op de operationele bedrijfsvoering. ,,Met de ondersteuning van nieuwe cliënten zijn we noodgedwongen heel strict", zegt bestuurder Lian Smits. ,,We bieden pas hulp als we verzekerd zijn van vergoeding door de gemeente. Maar als het echt nodig is, geven we mensen vast zorg of behandeling."