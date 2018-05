Tilburg-Noord neemt afscheid van Wim Manders, de norbertijn die alle culturen verwelkomde

Dautzen­berg praat over zijn dagboek bij het Cultureel Café

10:48 TILBURG - De Tilburgse schrijver Anton Dautzenberg is zondag te gast in het Cultureel Café in Cinecitta. De auteur is vijftig jaar en schreef een dagboek dat eindigt op de dag dat hij Abraham ziet. Het dagboek 'Ik bestaat uit twee letters' is opgenomen in de literaire reeks Privé-domein van de Arbeiderspers.