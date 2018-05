Tilburg onderzoekt 'vrijdagavond voetbal' om druk van de zaterdag te halen

Het is heet, dus daar komen ze: gratis zakjes tegen ma­den-ellende in Tilburg

30 mei TILBURG - Broeiend warm, grote kans op maden in de kliko. Alle inwoners van Tilburg krijgen daarom binnenkort een brief van de gemeente met daarin een aantal biologisch, afbreekbare afvalzakjes. Daar kan keukenafval (bijvoorbeeld etensresten) in, dat daarna veilig in de GFT-container kan.