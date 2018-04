Tilburg op Miljoenenjacht

Stapavond afsluiten in snackbar Tilburg loopt verkeerd af: vrienden aangevallen door groep jongeren

10:12 TILBURG – Een avondje stappen in het centrum van Tilburg is voor twee vrienden verkeerd afgelopen. Nadat ze rond halfvier iets gingen eten in een snackbar kregen ze buiten ruzie met een groep jongeren. De twee vrienden kregen een klap in het gezicht, een van hen werd terwijl hij op de grond lag nog een keer getrapt.