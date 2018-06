Tilburg snijdt in vervoerskosten stadsbestuurders

Dat betekent dat de wethouders minder vaak een taxibedrijf hoeven te bellen. Hoeveel taxiritjes (en dus euro's) daarmee bespaard worden, is volgens een woordvoerder van de gemeente nog niet in te schatten. De twee chauffeurs die de dienstwagen besturen, hebben in Tilburg een vaste aanstelling.

De gemeente gaat daarnaast geld besparen door de dienstbolide van een rittenregistratiesysteem te voorzien. Hiermee is precies te zien wie op welk moment in de dienstauto zat, en waarom. Op die manier kan worden aangetoond dat de wagen alleen voor zakelijke ritten wordt ingezet en dat is belastingtechnisch belangrijk. De burgemeester krijgt hierdoor niet langer een fiscale bijtelling op zijn bordje die vervolgens door de gemeente vergoed moet worden (à 18.000 euro per jaar). In schriftelijke vragen drong Lijst Smolders Tilburg onlangs al aan op deze besparing.

Tonnen

In april meldde het Brabants Dagblad na eigen onderzoek dat stadsbestuurders in Tilburg én Den Bosch in 2016 bij elkaar opgeteld tonnen opmaakten aan vervoer. Het vervoer van de Tilburgse burgemeester alleen al (dat was toen overigens nog Peter Noordanus) kostte in dat jaar zo'n 175.000 euro. De wethouders van Tilburg maakten voor pakweg 45.000 euro taxikosten. De verschillen per wethouder waren in 2016 wel stevig: zo maakte Marcelle Hendrickx ruim 13 mille aan taxi's op, terwijl Hans Kokke voor 3500 euro klaar was.