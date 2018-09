Tilburg Ten Miles in beeld

Agnes Tirup loopt in Tilburg solo de beste wereldjaar­tijd: 30.50

13:22 Agnes Tirup kon breeduit lachen toen ze in Tilburg de finish passeerde van 10 kilometer lange Ladies Run. ,,Vorig jaar was ik hier tweede in 31.00. Vandaag wilde ik winnen in een snellere tijd. Dat is gelukt", glunderde de 21-jarige Keniaanse, die de klok stil liet staan op 30.50.