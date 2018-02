Tilburg University was klein, maar Lubbers maakte het interessant: 'Ongelooflijk bijzonder, hij was de minister-president'

TILBURG - Twee periodes was Ruud Lubbers actief op de Tilburgse universiteit. Vijf jaar als deeltijd-hoogleraar, later als toezichthouder. ,,Hij heeft de universiteit interessanter gemaakt."

,,Wat een politicus! Dan ben ik toch maar een amateur", zei oud-premier Dries van Agt. Ruud Lubbers, ook oud-premier maar nu hoogleraar in Tilburg, had zojuist een korte lunch op de universiteitscampus verlaten. Daar had hij verteld hoe hij twaalf jaar zijn rol in de internationale betrekkingen had gespeeld.

Klein baantje?

Volledig scherm Lubbers en Gorbatsjov tijdens een persconferentie © Jan Verhoeff Van Agt boog zich naar de overgebleven lunchpartner, Paul van Seters, en vroeg: ,,Is dat hier in Tilburg niet 'n beetje een klein baantje voor hem?" Van Seters, een dag na Lubbers' overlijden: ,,Ik sluit niet uit dat ik dat bevestigend heb beantwoord. En kort daarna, eind 2000, kreeg Ruud het telefoontje van VN-chef Kofi Anan met de vraag hoge vluchtelingencommissaris te worden."



Daar zat Van Seters, als directeur van Globus. Het was het onderzoeksinstituut dat de universiteit geheel om Lubbers had gebouwd. Hij was in 1995, na een gefnuikte poging hoogste baas van de Europese Commissie te worden, als hoogleraar globalisering binnengehaald. ,,Hij had natuurlijk een exceptionele uitstraling. Iedereen wilde ook dat hij er als winnaar uit zou komen."

Quote Via hem kwam ook Pieter Winsemius als hoogleraar binnen. Globus-directeur Paul van Seters

Maar nu was het uithangbord dus na een half jaar al weg. Uiteindelijk zou ook Globus het niet volhouden. Toch heeft Van Seters, ondanks pensioen nog regelmatig op de campus, een positief beeld over die periode. ,,Hij kreeg toen wel kritiek van collega's elders. Azijnpissers. Hij zou te weinig wetenschappelijk publiceren. Maar hij was er om de Tilburgse universiteit interessanter te maken. Dat is wel gelukt vind ik. Hij heeft als eerste de aandacht voor én globalisering én duurzame ontwikkeling enorm versterkt. Via hem kwam ook Pieter Winsemius als hoogleraar binnen. En Lubbers deed het goed bij studenten."

Volledig scherm Ruud Lubbers laadde op de Universiteit van Tilburg zijn elektrische auto op bij het allereerste oplaadpunt van de energiemaatschappijen. © ANP

Kopje thee

Willem Verhagen, senior-econoom bij een Haagse investeringsmaatschappij, beaamt dat. Hij studeerde in Tilburg algemene economie en kreeg colleges van Lubbers. ,,Ongelooflijk bijzonder. Voor mij was die man altijd minister-president van Nederland geweest. Over zijn ervaringen met mensen als Thatcher en Reagan vertelde hij - voor zover het kon - prachtige dingen."

Verhagen werd student-assistent onder Lubbers. Deed klusjes, maar kreeg ook advies bepaalde boeken te lezen en daar zijn mening over te geven. ,,Best spannend voor een 23-jarige. Ging ik voor een kopje thee naar zijn huis in Kralingen."

Quote Bel maar drie keer aan had hij gezegd. Ik glipte door de deur naar binnen. Hij zat met Ria aan het avondeten. Boerenkool. Oud-student Willem Verhagen

Daar moest hij ook heen op het moment dat Ruud Lubbers in de (mislukte) race was voor het leiderschap van de Navo. ,,Bel maar drie keer aan, dan weet ik dat jij het bent, had hij gezegd. Het was donker, het stond vol cameraploegen. Ik glipte door de deur naar binnen. Hij zat met Ria aan het avondeten. Boerenkool."

Vriendelijk en belangstellend was hij, zegt Verhagen. Een man met een zeldzame politieke antenne, schetst Paul van Seters. Die leerde hem na zijn VN-tijd vanaf 2005 beter kennen. Ze schreven samen tientallen artikelen en speeches over Europa, globalisering, vluchtelingen. En ze werden huisvrienden.

Betrokken en hartelijk

,,Iedereen denkt dat hij zo zakelijk was, maar hij was ook betrokken en hartelijk", zegt Philip Eijlander. Lubbers benoemde (en herbenoemde) hem als rector, toen hij als voorzitter van het stichtingsbestuur (2006-2014) weer in Tilburgse kringen verkeerde. ,,Dat was voor hem echt geen klein klusje erbij. Hij was 100 procent aanwezig en alert."

Eijlander voelde zich door Lubbers gesteund toen hij moest dealen met de door hoogleraar Stapel gepleegde onderzoeksfraude. ,,Dan moet je optreden en is het fijn als je op iemand aan kunt. Een belletje of kort berichtje, dat deed veel."