Tilburg verwacht nog 200 familieleden van vluchtelingen

Brutale keerpoging in Tilburg: aanhanger ramt poort open en rijdt weg

14:53 TILBURG - Een wel heel brutale keerpoging in de Kasteel Doorwerthstraat in Tilburg. Omdat er in de straat al twee weken graafwerkzaamheden plaatsvinden, kon het busje met de lange aanhanger niet verder. Toen besloot hij te keren in de bocht en ramde daarbij zijn aanhanger door de poort van Tilburger Frans van Ham's voortuin.