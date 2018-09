Tilburg: via Sarban 15 vluchtelingen naar baan

B en W zijn bereid de stichting Samen Doen te ondersteunen. De jongeren gaan drie dagen per week aan de slag bij Sarban in Tilburg of bij een van de vestigingen in Waalwijk, Den Bosch of Utrecht. Daarnaast volgen ze een dag per week een mbo-opleiding voor werk in de horeca en doen ze een dag per week vrijwilligerswerk of lopen ze mee bij andere bedrijven.