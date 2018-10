Tilburg viert 74 jaar vrijheid tijdens Peace & Jam 27 oktober

TILBURG - Het laatste schot in de Tilburgse straten klonk op 27 oktober 1944, na hevige gevechten. Na bijna vijf jaar oorlog was de stad bevrijd. Aanstaande zaterdag herdenkt en viert Tilburg 74 jaar vrijheid tijdens Peace and Jam. Met verhalen, film en muziek wordt een eerbetoon gebracht aan de Schotse en Nederlandse bevrijders.

Om 18.45 uur wordt in het vrijheidspark achter het Factorium de last post geblazen, en is er gelegenheid tot het leggen van een gratis ter beschikking gestelde bloem of uw eigen bloemstuk bij de herdenkingsmonumenten. Daarna kan men binnen een exclusieve re-edit zien van dé bevrijdingsfilm van Tilburg uit 1944 en zal schrijver en journalist Paul Spapens verhalen over Tilburgs verzet in tijden van oorlog. De avond wordt voortgezet in de Stadhuisstraat met onder andere muziek van Danique Belleflamme en een Schotse Bagpiper.

Schots tintje

De avond heeft niet voor niets een Schots tintje. Nadat militairen van De Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ posities in Tilburg hadden aangevallen, brachten Schotse Divisies de hamerslag die de herovering van Tilburg opleverde. Dat mogen we niet vergeten en daarom besloot een groep betrokken Tilburgers de draad op te pakken toen de gemeente Tilburg in 2017 aangaf de jaarlijkse activiteiten van de stad te combineren met de landelijke herdenking en bevrijding op 4 en 5 mei.