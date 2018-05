Tilburg viert week van de Nederlandse bieren met Lamzuipen

"De naam is op het randje", zegt Sven Beinema, organisator van het nieuwe bierfestival lachend. "We hebben het festival Opbokken al, wat zich meer richt op bokbier. Dit festival was zo'n succes dat we besloten er nog een feest bij te organiseren. Dit keer vieren we het in de lente, wat we associëren met lammetjes. Vandaar Lamzuipen."